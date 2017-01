Τα 7 πιο ασυνήθιστα αλλά μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου

Με μια πρώτη ματιά ακόμη και τα πανομοιότυπα δίδυμα αδέρφια δείχνουν ίδια. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να μην είναι πάντα ορατά με την πρώτη ματιά ή ακόμη και καθόλου, ωστόσο αυτά είναι που κάνουν τους ανθρώπους μοναδικούς.



Η Έριν και η Όντρεϊ Νέλσον, είναι δύο πανομοιότυπα δίδυμα. Έχουν τα ίδια σοκολατένια μαλλιά, έχουν τα ίδια αμυγδαλωτά μάτια και παρόμοιο διαβολικό χαμόγελο. Έχουν όμως και κάποιες μικρές διαφορές, Η Όντρεϊ έχει ελαφρώς πιο στρογγυλεμένο πρόσωπο, ίσως γιατί χαμογελάει περισσότερο ενώ και τα χείλη τους έχουν ένα ελαφρώς διαφορετικό περίγραμμα.



Αυτές οι λεπτές διαφορές συχνά δεν γίνονται αντιληπτές από λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, το οποίο χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για να εντοπίσουν αυτόματα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να τα ταιριάξουν με φωτογραφίες που έχουν στην τεράστια βάση δεδομένων. Γι’ αυτό το λόγο η Έριν και η Όντρεϊ βοηθούν τους επιστήμονες υπολογιστών, όπως τον Κέβιν Μπόγιερ του Πανεπιστημίου της Νοτρ Νταμ στην Ιντιάνα, να αναπτύξουν νέες τεχνικής στη βιομετρική αναγνώριση.



Μαζί με τον συνάδερφό του Πάτρικ Φλιν, ο Μόγιερ πήγε πρόσφατα στο ετήσιο φεστιβάλ διδύμων στο Τουίνσμπορο του Οχάιο για να δουν πόσο καλά μπορεί να δουλεύουν κάποιες από τις πρόσφατες τεχνολογίες. «Ο αριθμός των πανομοιότυπων διδύμων αυξάνεται αργά με την πάροδο του χρόνου, επομένως θα γίνει ένα πραγματικό ζήτημα η διάκριση ανάμεσα σε δίδυμα αδέρφια» λέει ο Μπόγιερ.



«Τα δακτυλικά αποτυπώματα αποτελούν ένα πολύ καλό τρόπο για τη διάκριση των πανομοιότυπων διδύμων, αλλά δεν είναι τόσο καλός όσον αφορά στο γενικό πληθυσμό. Η αναγνώριση προσώπου δεν είναι τόσο καλή. Είναι κάτι που ερευνούμε – όπως το αν οι κρεατοελιές, οι ουλές του προσώπου και άλλα σημάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση των ατόμων. Την ίδια στιγμή, η αναγνώριση μέσω της ίριδας του ματιού, είναι η καλύτερη μέθοδος που έχουμε για εύκολη διάκριση πανομοιότυπων διδύμων».

Αυτή η εργασία, μαζί με τις προσπάθειες για την εξεύρεση νέων τρόπων εντοπισμού ανθρώπων, αποκαλύπτουν πόσο μπορεί να διαφέρουν οι γείτονές μας κατά έναν μάλλον περίεργο τρόπο.



Ακολουθούν μερικά από τα πιο ασυνήθιστα, αλλά εντελώς μοναδικά χαρακτηριστικά του σώματός μας.



Τα αυτιά μας

Για τους περισσότερους από εμάς, τα αυτιά μας είναι απλώς δύο «τραγανά» εξαρτήματα που πετάγονται από τις πλευρές των κεφαλιών μας. Ενίοτε είναι πολύ μικρά, πολύ μεγάλα ή απλά πολύ παράξενα.

Ήρθε όμως η ώρα να δείξουμε λίγο σεβασμό στα αυτιά μας. Τα πολύπλοκα σχήματα των ραχών και των αυλακιών που σχηματίζονται από τον χόνδρο του εξωτερικού μέρους του αυτιού είναι εξαιρετικά μοναδικά στον κάθε άνθρωπο.





Από τη δεκαετία του ’50, οι ιατροδικαστές χρησιμοποιούν τις μετρήσεις των αυτιών των υπόπτων για να τα ταιριάξουν με αποτυπώματα που έχουν αφήσει στους τόπους των εγκλημάτων. Στη συνέχεια, το 1998, οι ερευνητές έδειξαν πως οι υπολογιστές μπορούν κάνουν με ακρίβεια τη διάκριση μεταξύ εικόνων από τα αυτιά.



Αυτό οδήγησε σε τρισδιάστατες τεχνικές σάρωσης που δημιουργούν ένα λεπτομερές μοντέλο του αυτιού και νέες μεθόδους που εξάγουν διακριτικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αυτιού. Αναλύοντας ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, όπως την απόσταση από το λοβό μέχρι δύο σημεία στο άνω μέρος, είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε κάποιον ακόμη και από μία θολή εικόνα του αυτιού του με ακρίβεια 99,6% σε μόλις 0.02 χιλιοστά του δευτερολέπτου.



«Καθώς μεγαλώνουμε, το αυτί μας δεν αλλάζει, απλώς μεγαλώνει αλλά οι αναλογίες παραμένουν οι ίδιες» εξηγεί ο Μαρκ Νίξον, ειδικός σε θέματα όρασης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Σάουθαμπτον, που υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στην αναγνώριση του αυτιού.



Όμως η μοναδικότητα του αυτιού δε σταματά εκεί – τα αυτιά ακούν επίσης διαφορετικά. Τα μικροσκοπικά τριχωτά κύτταρα στον κοχλία του εσωτερικού μέρους του αυτιού μας, που ανιχνεύουν ηχητικά κύματα και τα μετατρέπουν σε λεπτά ηλεκτρικά σήματα για τον εγκέφαλό μας. Παράγουν επίσης τους δικούς τους αμυδρούς ήχους.



Πέρυσι, η εταιρεία κατασκευής τεχνολογίας NEC ανακοίνωσε πως ανέπτυξε ένα ακουστικό με ενσωματωμένο μικρόφωνο που μπορεί να εξαγάγει τους ήχους που αντηχούν μέσα στις κοιλότητες του αυτιού μας για τον εντοπισμό ατόμων με ακρίβεια μεγαλύτερη από 99%.



Η οσμή του σώματος

Είτε σας αρέσει είτε όχι, μυρίζεται. Κάτω από την επιλογή αρωμάτων, αποσμητικών, και άλλων που απλώνουμε πάνω μας για να φαινόμαστε πιο ελκυστικοί, υπάρχει μια ξεχωριστή φυσική μυρωδιά του σώματος.





Μελέτες που έχει χρηματοδοτήσει το γραφείο Έρευνας του Αμερικανικού Στρατού, έχουν βρει ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν άτομα κοιτάζοντας μέσω από τις χημικές ουσίες που αφήνει ο κάθε άνθρωπος στο πέρασμά του, καθώς προχωρά. Επιστήμονες του πανεπιστημίου του Μπρίστολ έδειξαν πως θα μπορούσαν να διακρίνουν άτομα κοιτάζοντας έναν συνδυασμό 44 ενώσεων που εκκρίνονται από το σώμα, και οι οποίες εξατμίζονται σχηματίζοντας ένα «θερμικό νέφος» που μας περιβάλλει.



Είναι αυτό το μοναδικό ίχνος μυρωδιάς που ψάχνουν και τα σκυλιά όταν ανιχνεύουν κάποιον και που οι ερευνητές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν.



Η ισπανική εταιρεία Ilia Sistemas, έχει αναπτύξει μια τεχνική που είναι σε θέση να προσδιορίσει τα μέλη μιας ομάδας από την οσμή του σώματός τους, με ακρίβεια 85%.



Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής και Τεχνολογίας του Αγίου Αποστόλου Παύλου στα Σκόπια και το Πανεπιστήμιο Κουγιούσου στην Ιαπωνία, ισχυρίζονται ότι μπορούν να διακρίνουν άτομα με ακρίβεια 100%, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που παράγει ένα μοναδικό «αποτύπωμα» του αρώματος και στη συνέχεια να το τρέξουν μέσω ένας τεχνητού νευρωνικού δικτύου σε έναν υπολογιστή.



Ο Σουνίλ Τζα, μηχανικός βιοπληροφορικής, λέει πως η οσμή θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή αναγνώρισης βιομετρικών διαβατηρίων.



Ο τρόπος βαδίσματος

Τα λόγια του τραγουδιού του Φιλ Κόλινς ήταν προφητικά: «The only thing about me is the way I walk». Η ιδέα της αναγνώρισης ανθρώπων από τον τρόπο που κινούνται υπάρχει εδώ και δεκαετίες και έχει γίνει ένα δημοφιλές θέμα στις υπηρεσίες ασφαλείας.





Κι ενώ όταν βάζεις το ένα πόδι μπροστά από το άλλο μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή πράξη, ο καθένας από εμάς κάνει μικρές αναπηδήσεις, ενώ ακόμη και ο τρόπος που αιωρούνται τα πόδια μας είναι μοναδικός.

Πηγάζει από τις λεπτές διαφορές στη δομή των οστών μας, των μυών μας και την αίσθηση της ισορροπίας.



Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτές οι λεπτές αποχρώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν με γυμνό μάτι, αλλά για τα μηχανήματα είναι αποκαλυπτικά σημάδια της μοναδικότητας. Χρησιμοποιώντας υπολογιστές για να «σπάσουν» την κίνηση σε μια σειρά από σημεία ή πιο πρόσφατα την κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου κίνησης, είναι δυνατόν να λάβουν ένα βίντεο από κάποιον που κινείται και να τον ταιριάξουν σε μία βάση δεδομένων με εκπληκτική ακρίβεια.



Ο Μαρκ Νίξον ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που μελέτησε αυτό και διαπίστωσε πως ενώ ο τρόπος που περπατάμε είναι μοναδικός, ο τρόπος που τρέχουμε είναι ακόμη πιο μοναδικός. «Το περπάτημα είναι μια πολύ παθητική κίνηση, ενώ το τρέξιμο είναι μια αναγκαστική κίνηση και έτσι είναι πολύ πιο διακριτικό» εξηγεί.



Οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων αναπτύσσουν μία τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύει τους χρήστες από τον τρόπο που κινούνται. Μία τέτοια τεχνολογία παρουσιάστηκε στο συνέδριο Βιομετρικής στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα και απαιτεί από τον χρήστη να γράψει έναν κωδικό στον αέρα με το τηλέφωνο στο χέρι την ώρα που οι αισθητήρες του ανιχνεύουν συγκεκριμμένες εκκεντρικότητες της κίνησής τους για να επιβεβαιώσουν τον εντοπισμό τους.



Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. «Τι θα συμβεί αν κάποιος αλλάξει παπούτσια ή φορέσει ένα πιο στενό παντελόνι;» προειδοποιεί ο Μπόγιερ. «Αν βρέχει μπορεί κάποιος να περπατά διαφορετικά στο γρασίδι από ότι στο τσιμέντο».



Η πλάτη σας

Ο ερευνητές στην Ιαπωνία ισχυρίζονται πως μπορούν να πουν ποιος είσαι από την πλάτη σου.





Έχουν αναπτύξει ένα ευαίσθητο στην πίεση μαξιλαράκι που μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα του αυτοκινήτου ή σε μία καρέκλα γραφείου. Ένα σύνολο από 360 αισθητήρες ανιχνεύουν το περίγραμμα της πίσω πλευράς του ατόμου, όταν καθίσουν, και οι διαφορές ανιχνεύονται στο πού θα ασκήσει πίεση – κάποιοι μπορεί να στηρίζονται περισσότερο στη μία πλευρά από ότι στην άλλη.



Αυτή η πληροφορία από τους αισθητήρες στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να ταιριάξει με ένα προφίλ που πραγματοποιήθηκε σε μία βάση δεδομένων υπολογιστή. Ο Σιγκεόμι Κοσιμίζου από το Ινστιτούτο Προηγμένης Βιομηχανικής Τεχνολογίας στο Τόκιο, πιστεύει πως το σύστημα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα αντικλεπτικό σύστημα σε αυτοκίνητα ή να επιτρέπουν τους εργαζόμενους να ξεκλειδώνουν τους υπολογιστές τους αμέσως μόλις κάθονται μπροστά από την οθόνη, αντί να απαιτούνται περίπλοκοι κωδικοί πρόσβασης.



Το κρανίο σας

Κλείστε τα αυτιά σας και ακουμπήστε τους αγκώνες σας επάνω στο γραφείο. Είναι πολύ πιθανό να ακούσετε ένα χαμηλό βουητό, που θα εξαφανιστεί μόλις βγάλετε και πάλι τα χέρια σας. Αυτό που μόλις βιώσατε είναι οι ηχητικές δονήσεις που λαμβάνει το κρανίο σας από το περιβάλλον στο εσωτερικό του αυτιού σας.





Το οστό είναι εξαιρετικά καλό στην διεξαγωγή ήχου με τον τρόπο αυτό. Αλλά το μέγεθος του κρανίου, ο αριθμός των μαλακών ιστών γύρω από αυτό και οι κοιλότητες που περιέχει, σημαίνει ότι ο τρόπος που δονείται είναι διαφορετικός σε κάθε άτομο. Οι ερευνητές έχουν βρει ότι παίζοντας ένα σύντομο κλιπ του λευκού θορύβου, και στη συνέχεια ακούγοντας τον τρόπου που αυτό αλλάζει στο κρανίο ενός ανθρώπου, είναι δυνατόν να εντοπιστεί η ταυτότητα κάποιου με ακρίβεια 97%.



Τα νύχια σας

Οι ράχες και τα περιγράμματα που είναι κρυμμένα μέσα στη γυαλιστερή επιφάνεια των νυχιών μας καθώς και τα περιγράμματά τους είναι μοναδικά όπως αποδεικνύεται σε μελέτες χιλιάδων δειγμάτων. Όταν εξεταστούν με το σωστό φως, τα μοτίβα πάνω στην επιφάνεια της πλάκας του νυχιού – το σκληρό μέρος του νυχιού, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ημιδιαφανές πρωτεϊνη κερατίνης – τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά μπορούν να αποκαλυφθούν.





Οι ερευνητές στο Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στο Νέο Δελχί, έδειξαν ότι μπορούν να διακρίνουν αυτά τα μοτίβα ακόμη και σε φωτογραφίες νυχιών ανθρώπων που φορούν μανό. Ισχυρίζονται επίσης, πως οι σαρώσεις των νυχιών τριών δακτύλων – δείκτης, μέσος, παράμεσος – μπορούν να εντοπίζουν άτομα με αξιόπιστο τρόπο.



όμως τα νύχια αναπτύσσονται και αντικαθίστανται με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρότυπα μπορούν να αλλάζουν κάθε έξι μήνες. Αντ’ αυτού, κάποιοι ερευνητές αποφάσισαν να εστιάσουν στα στρώματα του δέρματος που βρίσκονται κάτω από το νύχι.



Μια εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα που λέγεται ταυτότητα νυχιού (Nail –ID) που χρησιμοποιεί χαμηλής ισχύος λέιζερ για να τα μετρήσει σε μια προσπάθεια να αναπτύξει ένα νέο τρόπο επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός ατόμου.



Οι πόροι στη μύτη

Διάσπαρτα επάνω σε όλη τη μύτη υπάρχουν πόροι που μοιάζουν με τους σπόρους που καλύπτουν μια φράουλα. Αυτοί είναι οι εχθροί των αισθητικών χάρη στην τάση τους να συλλέγουν βρωμιές και να φράζουν.





Αλλά ανεξάρτητα από το εάν έχετε το αψεγάδιαστο δέρμα ενός μοντέλου, ξ πόροι της μύτη σας σας βοηθούν να ξεχωρίζετε από τους άλλους. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Σανγκντονγκ της Κίνας, μαζί με συναδέρφους του Πανεπιστημίου Κίνκι στην Ιαπωνία, επιμένουν ότι η κατανομή των πόρων στη μύτη σας είναι σταθερή σε όλη τη ζωή σας.



Έχουν αναπτύξει ένα σύστημα που μπορεί να αναγνωρίσει τους πόρους της μύτης από φωτογραφίες και να τα ταιριάξει σε μια βάση δεδομένων. Ισχυρίζονται μάλιστα, πως μπορούν να προσδιορίσουν άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη τους, με ακρίβεια 88% καθαρά με βάση τους πόρους της μύτης τους.

Πηγή: BBC