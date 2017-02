Χαμός στα κοινωνικά δίκτυα με την... εκδίκηση της Μπιγιονσέ στον Τραμπ! [photos]

Η Μπιγιονσέ είναι έγκυος με δίδυμα και το διαδίκτυο κάνει… πάρτι!

Τα… καλά νέα της δημοφιλούς τραγουδίστριας σε συνδυασμό με τον εκκεντρικό τρόπο με τον οποίο τα ανακοίνωσε προκάλεσαν «έκρηξη» στα κοινωνικά δίκτυα, με χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο να τουιτάρουν για το γεγονός και να το συνδέουν με τον… Ντόναλντ Τραμπ!

Κοινωνικά δίκτυα και χιουμοριστικές ιστοσελίδες κατακλύστηκαν από memes για την εγκυμοσύνη της Μπιγιονσέ, που, όπως αποφάσισαν οι χρήστες, είναι η… εκδίκησή της εναντίον του νέου Αμερικανού Προέδρου.

Και αυτό γιατί τα παιδιά της τραγουδίστριας και του ράπερ Τζέι Ζι θα είναι, προφανώς, μαύρα.

Sad that there are more black people in Beyonce right now, than in Trumps entire cabinet team.