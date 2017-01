Car and Driver: Τα καλύτερα αυτοκίνητα σε 10 δημοφιλείς κατηγορίες

Το design, η τεχνολογία, οι επιδόσεις, η οδηγική ευχαρίστηση και η αξία των αυτοκινήτων που οδηγήσαμε τη χρονιά που σε λίγο ολοκληρώνεται περνούν από το μικροσκόπιο της συντακτικής ομάδας του Car and Driver και 10 από αυτά κατακτούν την κορυφή.

Οι προδιαγραφές

Οι 10 κατηγορίες «Car and Driver 10 Best» έχουν οριστεί με γνώμονα τους διεθνείς διαχωρισμούς-κατηγοριοποιήσεις των αυτοκινήτων αλλά με επιπλέον στοιχεία τα οποία ορίζονται από τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, όπως οδηγικά, χρηστικά ή γενικά προϊοντικά κριτήρια.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

BEST CITY CAR (Καλύτερο Αυτοκίνητο Πόλης)

BEST SUPERMINI (Καλύτερο SUPERMINI)

BEST SMALL FAMILY CAR (Καλύτερο Μικρό Οικογενειακό Αυτοκίνητο)

BEST FAMILY CAR (Καλύτερο Οικογενειακό Αυτοκίνητο)

BEST CROSSOVER/SUV (Καλύτερο Crossover/SUV)

BEST HYBRID CAR (Καλύτερο Υβριδικό)

BEST HOT HATCH (Καλύτερο Hatchback Επιδόσεων)

BEST PERFORMANCE CAR (Καλύτερο Αυτοκίνητο Υψηλών Eπιδόσεων)

BEST FUN-TO-DRIVE CAR (Πιο Uιασκεδαστικό Αυτοκίνητο Οδήγησης)

BEST PREMIUM CAR (Καλύτερο Αυτοκίνητο Πολυτελείας)

