ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διεθνής διαστημικός διαγωνισμός της ΝΑSA σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Τον Διεθνή Διαστημικό Διαγωνισμό της NASA, Space Apps Challenge Greece 2017, διοργανώνουν το ελληνικο κέντρο βιομιμητισμού, έρευνας και καινοτομίας (Biomimicry Greece Research and Innovation Center), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα MSC in Management Science and Technology του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, από 22 έως 23 Απριλίου 2017 στη Λάρισα, και από 28 έως 30 Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΘΝΟΣ On Line

12:24,