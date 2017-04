Τη δραματική αυτή εξέλιξη, που δυστυχώς από την πρώτη στιγμή φοβόντουσαν στο Νοσοκομείο της Χίου, επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ, η αναπληρώτρια διοικήτρια στο Σκυλίτσειο- ψυχίατρος Ελένη Βουτιέρου.





A 29-year old #Syria #migrant tries to set himself on fire in #VIAL camp on #Chios #Greece - (watch w caution) #refugeesgr #refugees 2nd vid pic.twitter.com/p6G2QBZFut