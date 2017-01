Μόλις 48 λεπτά ποιοτικού χρόνου περνούν με τις οικογένειές τους οι Έλληνες

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς υπολογίζουν το χρόνο που περνούν καθημερινά με τα παιδιά τους σε περίπου 3 ώρες κατά μέσο όρο, η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι αυτός δεν ξεπερνά τα 48 λεπτά.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σιώμο, Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, «σημαντικότερο ρόλο παίζει η ποιότητα του χρόνου που θα αφιερώσουμε σε ένα παιδί. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει να απενεργοποιείς το τηλέφωνο όταν τρώτε όλοι μαζί σαν οικογένεια, όταν διαβάζεις ένα παραμύθι μαζί του, να το ακούς πραγματικά, να του επιτρέπεις να συμμετέχει ενεργά σε θέματα που το απασχολούν, ώστε να ακούγονται οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι ανησυχίες του, να του παρέχεις ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης» επισημαίνει.

Στο πλαίσιο αυτό η Vodafone αποφάσισε να εστιάσει στην ιδέα της οικογένειας, όπως υπογράμμισε ο Αχιλλέας Κανάρης Διευθυντής Καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας με τη δημιουργία της νέας κατηγορίας προϊόντων και υπηρεσιών Vodafone Family, η οποία χαρακτηρίζεται από:

- Τα οικογενειακά προγράμματα Vodafone Family One που καλύπτουν συνολικά τις επικοινωνιακές ανάγκες όλων των μελών της, ομιλία, internet και ψυχαγωγία, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο των οικογενειακών εξόδων. Παράλληλα, τα προγράμματα Vodafone Family One παρέχουν στην οικογένεια τη δυνατότητα να μοιράζεται ως και 4GB internet στο κινητό, αλλά και να θέτουν προσωπικό όριο στη χρήση MB κάθε μέλους της.

-Το εκτενές πρόγραμμα προνομίων Vodafone Thank you, που δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια να απολαμβάνει δραστηριότητες και εμπειρίες, αλλά και να επωφελείται σημαντικά μειώνοντας τα καθημερινά της έξοδα. Το Vodafone Thank you εμπλουτίζεται διαρκώς, ώστε να προσφέρει περισσότερες προσφορές και υπηρεσίες επιτρέποντας έτσι στην οικογένεια να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο ευκαιρίες για ποιοτικό χρόνο, όπως εισιτήρια cinema/θέατρο, φαγητό, εισιτήρια πλοίων, πακέτα διακοπών και ξενοδοχείων και πολλά άλλα.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται το vodafone.gr