Πορτογαλία: Νέα ζωή για 5 ασυνόδευτους ανήλικους που ήταν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της "ΜΕΤΑδρασης – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη" και της πορτογαλικής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αλληλεγγύης CΝΙS και των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

"Πρόκειται για επιτυχία της Ελλάδας, είναι μια καλή πρακτική που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες χώρες και να δεχθούν παιδιά, που δεν έχουν συγγενείς σε άλλη χώρα και δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης" δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ "Πρακτορείο 104,9 FM", η πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης, Λώρα Παππά και πρόσθεσε: "Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να προωθηθεί και σε άλλες χώρες. Αν μια χώρα θέλει να βοηθήσει, μπορεί".

Οι πρώτες επαφές για να δεχθεί η Πορτογαλία ασυνόδευτα παιδιά από την Ελλάδα μέσω του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ έγιναν το καλοκαίρι, όταν η πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης επισκέφθηκε τη χώρα για την αποδοχή του Βραβείου Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σε εθιμοτυπικές συναντήσεις με την Πορτογαλίδα υπουργό, αρμόδια για το Άσυλο και τους Πρόσφυγες, η κ. Παππά έθεσε το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ακολούθησε, όπως είπε, συστηματική και υποδειγματική συνεργασία μεταξύ της ΜΕΤΑδρασης, της Πορτογαλικής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αλληλεγγύης CΝΙS και των αρμόδιων πορτογαλικών υπουργείων, της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών και κατέστη για πρώτη φορά εφικτό αυτό που μέχρι πρότινος θεωρείτο αδύνατο.

"Τότε, δεν γνωρίζαμε τον αριθμό των παιδιών που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Μάθαμε όταν έγινε η προκαταγραφή από την Υπηρεσία Ασύλου σε όλα τα καμπ ότι ο αριθμός των παιδιών ήταν τότε 2.500. Έκτοτε έγινε μία μεγάλη προσπάθεια, καθώς οι θέσεις για τα παιδιά σε δομές φιλοξενίας ήταν αρχικά 200. Μέσα σε ένα χρόνο η χώρα έδωσε μεγάλο αγώνα και οι θέσεις σε δομές φιλοξενίας έγιναν 1.300. Όμως σήμερα εκτός δομών φιλοξενίας παραμένουν περισσότερα από 1.000 παιδιά, που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας και συχνά διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες” είπε η πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης.

"Πρέπει να αξιοποιηθούν δομές φιλοξενίας και σε άλλες χώρες, να ανοίξουν τις αγκαλιές τους και άλλες χώρες, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε συνέχεια καταστάσεις, όπου παιδιά είναι σε πάρα πολύ επισφαλείς συνθήκες και αποκτούν τραυματικές εμπειρίες" πρόσθεσε.

Η κ. Παππά αναφέρθηκε και στη συμβολή του "Just Cycling", μιας πρωτοβουλίας της Ελβετικής Οργάνωσης No More Walking, κατά την οποία ποδηλάτες από πολλές χώρες της Ευρώπης ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Μάιο του 2016, διανύοντας τη διαδρομή Άμστερνταμ - Λονδίνο - Άμστερνταμ για να συνδράμουν στις δράσεις της ΜΕΤΑδρασης για τα ασυνόδευτα παιδιά. Με τη βοήθειά του "Just Cycling" καλύφθηκαν τα έξοδα μετακίνησης των πέντε παιδιών στην Πορτογαλία και θα στηριχθούν οι πορτογαλικές οργανώσεις που ανέλαβαν τη φροντίδα των παιδιών από την Ελλάδα. "Πολίτες από διάφορες χώρες της Ε.Ε, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, έδειξαν ότι είναι υπέρ της αλληλεγγύης, υπέρ των αξιών της Ευρώπης" ανέφερε.

Τα πέντε παιδιά που ταξίδεψαν στην Πορτογαλία συνοδευόμενα από εκπρόσωπο της ΜΕΤΑδρασης, ζουν σε διαμερίσματα και ήδη έχουν αρχίσει να παρακολουθούν μαθήματα πορτογαλικών.

Η πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας παιδιών σε οικογένειες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Περίπου 23 παιδιά έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι παιδιά που έχουν κάποιον συγγενή σε χώρα – μέλος της Ε.Ε. και η φιλοξενία είναι προσωρινή. "Η ΜΕΤΑδραση είναι δίπλα στις οικογένειες, τις στηρίζει, τις ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει. Όσες οικογένειες ενδιαφέρονται να βοηθήσουν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά" υπογράμμισε τονίζοντας ότι τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη από ένα οικογενειακό περιβάλλον.