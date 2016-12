RT: Σπάνια χιονόπτωση στην Αθήνα προκαλεί κύμα ενθουσιασμού στα social media [photos & vid]

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει πώς τα χιόνια προκάλεσαν κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των Αθηναίων στα social media και δημοσιεύει σχετικές φωτογραφίες που βίντεο που ανήρτησαν οι χρήστες.

A photo posted by RADICAL (@shahin12radical) on Dec 29, 2016 at 12:20am PST

Snow in southern #Athens , elevation zero. Unbelievable pic.twitter.com/ISfMcDRhYE

A photo posted by Panagiotis Paris Orfanos (@panagiotisparis) on Dec 28, 2016 at 8:36pm PST

«Οι Έλληνες σε δέος μετά τη σπάνια χιονόπτωση στη χώρα, που κάλυψε δρόμους, δέντρα και σπίτια στην πρωτεύουσα. Φωτογραφίες της Αθήνας που έχει ντυθεί στα λευκά πλημμυρίζουν τα social media», σχολιάζει το δημοσίευμα.

A photo posted by ΚΥΡΙΑΚΗ (@kuriaki1965) on Dec 28, 2016 at 11:50pm PST

A video posted by Thaleia-Dimitra Doudali (@thaleia_dd) on Dec 28, 2016 at 6:22pm PST

Look !!! We hadn't seen snow in Athens in years !!! pic.twitter.com/kBIB9t8BgD