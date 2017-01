Σε κλίμα συγκίνησης ο εορτασμός των Θεοφανίων σε Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη

Πέρσι ο αγιασμός είχε γίνει επίσημα για πρώτη φορά από τον κ. Κύριλλο, ο οποίος αρχιμανδρίτης το 2013 τοποθετήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ιερατικός προϊστάμενος στη Σμύρνη. Η άδεια για την τελετή του αγιασμού των υδάτων δόθηκε από τις τουρκικές Αρχές το περασμένο Σάββατο και παρά τη χθεσινή φονική έκρηξη δεν ανακλήθηκε.

Η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα έγινε από εξέδρα στην οποία βρίσκονταν ο μητροπολίτης Σμύρνης, ο επίσκοπος Ερυθρών, οι ιερείς, η γενική πρόξενος της Ελλάδας, Αργυρώ Παπούλια, ο δήμαρχος Αιγάλεω, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες» και άλλοι. Γύρω από την εξέδρα είχαν συγκεντρωθεί περίπου 800 πιστοί από τη Σμύρνη και την Ελλάδα.

Πρώτος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ο μητροπολίτης Σμύρνης και ακολούθως ο επίσκοπος Ερυθρών.

Πέντε άνδρες έπεσαν στα παγωμένα νερά. Και τις δύο φορές τον Σταυρό ανέσυρε ο Λευτέρης Χρυσόμαλος, πατέρας δύο παιδιών, από το Πλωμάρι της Λέσβου, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τη Σμύρνη την έχει στην καρδιά του. «Σήμερα για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Ο Θεός να μας φωτίζει» είπε. Ο μητροπολίτης τού έδωσε ως ευλογία μικρό επιστήθιο αργυρό Σταυρό. Ευλογία έδωσε και στους άλλους τέσσερις. Επίσης, ο μητροπολίτης, ο επίσκοπος και η γενική πρόξενος της Ελλάδας άφησαν να πετάξουν στον ουρανό λευκά περιστέρια, που συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα.

Σε μικρή απόσταση πίσω από την εξέδρα της τελετής βρίσκεται το ανακαινισμένο κτίριο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, δωρεά του αείμνηστου Σμυρναίου, Εμμανουήλ Καπετανάκη, το οποίο θα εγκαινιαστεί περί τον Μάιο. Στην οροφή του κυματίζει η ελληνική σημαία. Πολλοί από όσους παρέστησαν στον αγιασμό των υδάτων ξεναγήθηκαν στους χώρους τού κτιρίου από τη γενική πρόξενο.

Ο μητροπολίτης Σμύρνης, Βαρθολομαίος, με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εξέφρασε βαθιά συγκίνηση, γιατί, όπως είπε, για πρώτη φορά αξιώθηκε να εορτάσει το Άγιο Δωδεκαήμερο στη Σμύρνη και να τελέσει σήμερα τον αγιασμό των Θεοφανείων και τον αγιασμό των υδάτων. «Ζητώ από τον Θεό τη βοήθεια και το έλεός του, ώστε να με αξιώνει να ανταποκρίνομαι στην ιερή αποστολή, που Αυτός μου ανέθεσε, για να εκπληρώσω τις προσδοκίες της Εκκλησίας, η οποία με κατέστησε μητροπολίτη Σμύρνης». Τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος.

Εξάλλου, ο Χρίστος Μεταξάς, ορθοδοντικός από τη Θεσσαλονίκη με Μικρασιατική καταγωγή, εξέφρασε ιδιαίτερη συγκίνηση, που αξιώθηκε να βουτήξει σήμερα για τον Σταυρό στα νερά της Σμύρνης. «Όσοι έχουν μέσα τους πνοή ζωής οφείλουν να θυμούνται, να στοχάζονται και να συγχωρούν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πριν από τον αγιασμό των υδάτων, στον ιερό ναό του Αγίου Βουκόλου τελέστηκε ο Όρθρος, η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Βαρθολομαίου. Μαζί του συλλειτούργησε ο επίσκοπος Ερυθρών, Κύριλλος. Το «Πιστεύω» και το «Πάτερ Ημών» ανέγνωσε η γενική πρόξενος της Ελλάδας, Αργυρώ Παπούλια.

Αργά το απόγευμα οργανώθηκε στον Δήμο Κονάκ από τον Σύλλογο Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες» έκθεση φωτογραφιών και κειμηλίων, με τίτλο: «Σμύρνη… όμορφη πόλη, όμορφοι άνθρωποι… τότε και τώρα».

Η έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Σμύρνη, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Δήμου Αιγάλεω και είχε την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Κονάκ Σμύρνης, της Ορθόδοξης Κοινότητας Σμύρνης και του ΑΤΕΙ Αθήνας.

Θεοφάνεια και στην Κωνσταντινούπολη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στην Κωνσταντινούπολη, χοροστατούντος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Θαρραλέοι άντρες βούτηξαν στα παγωμένα νερά του Βοσπόρου για να πιάσουν το Σταυρό.

Το Σταυρό έπιασε τελικώς ο Νίκος Σόλης, ένας νεαρός γυμναστής από την Ελλάδα.

Istanbul’s Orthodox community celebrates day of birth & baptism of Jesus Christ with mass, cross-retrieving ceremonyhttps://t.co/odHyQaUbBw pic.twitter.com/2ck6O6pbLt