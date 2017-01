Ο μίτος... της «Αριάδνης»

Πάνω σε αυτή την έννοια της άνευ προηγουμένου αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη βασίζεται η «τρομολαγνεία» που λανσάρεται από διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε μια προσπάθεια να γίνει αποδεκτή η θέση χωρίς ανάλυση και συζήτηση.

Τώρα πια διθέτουμε υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Ο τίτλος είναι από μόνος του «πονηρός». Η χρήση του τίτλου είναι μια πονηρή μανούβρα για να σταματήσει κάθε συζήτηση για το αν υπάρχει πράγματι κλιματική αλλαγή. Προσέξτε επίσης πώς άλλαξε ο τίτλος, από το χιλιοειπωμένο «υπερθέρμανση του πλανήτη» στο πιο πονηρό και πασπαρτού «κλιματική αλλαγή». Κανείς όμως δεν ρώτησε το εξής απλό: υπήρξε ποτέ εποχή στην ιστορία της Γης που το κλίμα δεν άλλαζε; Η αλλαγή είναι η... ουσία του κλίματος. Αν δεν υπήρχαν αλλαγές, δεν θα υπήρχε καν η λέξη κλίμα!

Η κινδυνολογία περί δήθεν «άνευ προηγουμένου» ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη από το 1979 και μετά αμφισβητείται σήμερα από πολλούς επιστήμονες και από μελέτες διεθνώς, αν και δύσκολα «φιλοξενούνται» στα μεγάλα ΜΜΕ. Μια χαρακτηριστική αναφέρει ότι «τεμάχια ελάτου που βρέθηκαν κάτω από τον παγετώνα Πιαντσιαμπέλα και τα οποία μετρήθηκαν με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων του άνθρακα, δείχνουν ότι φύτρωναν εκεί από το έτος 1040 μ.Χ. έως και 1280 μ.Χ. Από αυτά τα στοιχεία και τη γεωμορφολογία του εδάφους εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατά τη Μεσαιωνική Θερμή Περίοδο η αλπική ζώνη στις Αλπεις ήταν 200 μέτρα πιο ψηλά από σήμερα, που αντιστοιχεί με θερμοκρασία κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου πιο ψηλή από σήμερα». Εν ολίγοις οι σημερινές θερμοκρασίες δεν είναι καθόλου «άνευ προηγουμένου».

Οι Γάλλοι οινοποιοί διατηρούν μια μακρά παράδοση καταγραφής στοιχείων για να ξέρουν τις καλές χρονιές του κρασιού. Στην περιοχή της Βουργουνδίας, μία από τις πιο φημισμένες οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου, τα στοιχεία θερμοκρασιών καταγράφονται από... το 1370!

Ο Γάλλος επιστήμονας Chuine και οι συνεργάτες του κατέγραψαν αυτές τις θερμοκρασίες από το 1370 μέχρι το 2003, σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Στα 633 χρόνια καταγραφής θερμοκρασιών φαίνεται ότι η περιοχή της Βουργουνδίας δεν υπερθερμάνθηκε, αλλά αντίθετα παρατηρείται μια μικρή μείωση της μέσης θερμοκρασίας. Το δε γράφημα των θερμοκρασιών δεν έχει καμία σχέση με το κατάπτυστο μπαστούνι του χόκεϊ που χρησιμοποιείται από διαφόρους, όπως ο Ομπάμα, για να μας φοβίσουν και να μας κάνουν να υποκύψουμε σε επιχειρηματικά και πολιτικά σχέδια που επενδύουν σε αυτόν το φόβο!

INFO

Η πηγή για όσους θέλουν να ψάχνουν τα στοιχεία:

Scapozza, C., Lambiel, C., Reynard, E., Fallot, J.-M., Antognini, M.and Schoeneich, P. 2010. Radiocarbon dating of fossil wood remains buried by the Piancabella rock glacier, Blenio Valley (Ticino,Southern Swiss Alps): Implications for rock glacier, treeline and climate history. Permaforst and Periglacial Processes 21: 90-96.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ