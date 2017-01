Εννέα γνωστοί - και λιγότερο γνωστοί - ηθοποιοί του Χόλιγουντ, κινδύνευσαν να χάσουν μέχρι και τη ζωή τους σε επιθέσεις με μαχαίρι ή αιχμηρά αντικείμενα.

Ένας εκ των πιο γνωστών, ο σταρ του «Game of Thrones» και του «Lord of The Rings», Σιν Μπιν, ο οποίος συνέχισε να πίνει σε ένα μπαρ στο Λονδίνο... ενώ τον είχαν μαχαιρώσει! Δυστυχώς, κάποιοι από τη λίστα έφυγαν από τη ζωή λόγω του σοβαρού τραυματισμού τους. Όπως, ο ηθοποιός Ρόμπερτ Νοξ από το κινηματογραφικό blockbuster, «Harry Potter»!