"All I want for Christmas is You": Η Μαράια Κάρεϊ και το all star mashup που έγινε viral [vds]

Ο Τζέιμς Κόρντεν, ο οποίος έχει κάνει την αποκάλυψη φέτος με τις επιτυχίες του, έφερε στο αυτοκίνητό του τη Μαράια Κάρεϊ, η οποία κάθισε στη θέση του συνοδηγού και ξεχείλησε από... μπούστο!

Το κοινό δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του και ναι, οι δυο τους άρχισαν να τραγουδούν "All I Want for Christmas is You".. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία όμως... Λίγο αργότερα αρχίζει το "καλό" αφού στο παιχνίδι μπαίνουν ένας ένας η Αντέλ, η Ντέμι Λοβάτο, ο Νικ Τζόνας, η Σελένα Γκόμεζ, η Γκουέν Στεφάνι, ο σερ Έλτον Τζον, η Lady Gaga... ακόμη και οι Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι προφανώς μαγνητοσκόπησαν το τραγούδι όταν έκαναν το δικό τους Carpool Caraoke και τώρα έγινε το τελικό μοντάζ με απίστευτα αποτελέσματα!