Αστραψαν τα φλας στο χαλί

Εκτός από την Εμα Στόουν που έλαμψε μέσα στα ασημί αστέρια του ροζ Valentino της, την έγκυο Νάταλι Πόρτμαν που ήταν υπόδειγμα αριστοκρατικής γοητείας με το κομψό Prada της και τις βετεράνους των... χαλιών, Νικόλ Κίντμαν, που επέλεξε ένα αρκετά αποκαλυπτικό ασημί Alexander MacQueen και Ναόμι Κάμπελ, με αρχαιοελληνικό Atelier Versace σε μεταλλικό ροζ, υπήρξαν και οι αληθινά τολμηρές.

Ομορφότερη και αισθησιακότερη όλων η 25χρονη σταρ Εμιλι Ρατακόφσκι («We are your friends») με χρυσό φόρεμα Reem Acra, άφησε λίγα περιθώρια στη φαντασία έχοντας στενό ανταγωνισμό από την πρωταγωνίστρια του σουξέ της αμερικανικής τηλεόρασης «This is us», Μάντι Μουρ. Η Μουρ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με ένα μπλε φόρεμα Naeem Khan το οποίο είχε βαθύ ντεκολτέ έως τον αφαλό.

Η συνοδός του Τζάστιν

Το δικό της comeback στο προσκήνιο και μάλιστα στο πλευρό του υποψήφιου για Χρυσή Σφαίρα Τζάστιν Τίμπερλεϊκ («Trolls») έκανε η Τζέσικα Μπίελ που παραμένει άψογη και εντυπωσιακή.

Η Μπίελ φόρεσε Elie Saab Haute Couture, με αποκαλυπτικό ντεκολτέ, συμπληρώνοντας το σύνολο με γόβες Salvatore Ferragamo ενώ ο Τίμπερλεϊκ εμφανίστηκε με κοστούμι Tom Ford. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ενώ διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της περιμένοντας να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της ήταν η Γκαλ Γκαντό.

Η σταρ της πολυαναμενόμενης υπερηρωικής περιπέτειας «Wonder Woman» φόρεσε ανάγλυφο Mygler και κοσμήματα Tiffany & Co. Kοστούμι Altuzarra προτίμησε η Εβαν Ρέιτσελ Γουντ («Westworld») για να τονίσει πως αποτίει φόρο τιμής στο μιούζικαλ «Βίκτορ Βικτόρια», στη Μάρλεν Ντίτριχ και στον Ντέιβιντ Μπόουι, όπως και ότι «τα φορέματα δεν είναι υποχρεωτικά για τις γυναίκες».