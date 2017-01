Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: «Δεν παραμένουμε μαζί για τις μπίζνες»

Είναι αλήθεια πως από το 1999 που έχουν παντρευτεί αποτελούν ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα ζευγάρια του σόου μπιζ. Ο πρώην άσος των γηπέδων ωστόσο ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για επιχείρηση, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά για μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια.

«Ο κόσμος λέει πως μένουμε μαζί επειδή ως ζευγάρι αποτελούμε μια επιτυχημένη φίρμα. Φυσικά και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο» δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC στην οποία ήταν καλεσμένος και συμπλήρωσε με νόημα: «Μένουμε μαζί γιατί αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Μένουμε μαζί γιατί έχουμε τέσσερα υπέροχα παιδιά. Είμαστε μια δυνατή, ενωμένη οικογένεια. Εχουμε ισχυρούς γονείς και μεγαλώσαμε και οι δύο με τις σωστές αξίες».

Δεν αρνήθηκε βέβαια πως, όπως συμβαίνει σε όλους τους γάμους, έτσι και στον δικό του, υπήρξαν δύσκολες περίοδοι: «Φυσικά και περάσαμε δύσκολες στιγμές αλλά σεβόμαστε πολύ τη ζωή μας και όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με δυσκολίες δουλεύουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια για να τις ξεπεράσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πρώτο καιρό της σχέσης του με τη Βικτόρια αποκαλύπτοντας ότι τα περισσότερα ραντεβού τους γίνονταν στα πάρκινγκ εστιατορίων, μέσα στην μπλε BMW του. «Συνηθίζαμε να φιλιόμαστε και να περνάμε χρόνο μαζί» δήλωσε.

Οι μουσικές επιλογές

Μια και βρισκόταν σε ραδιοφωνική εκπομπή, ήταν εύλογο πως θα κληθεί να επιλέξει κάποια τραγούδια. Εκείνος λοιπόν επέλεξε αρχικά το ντουέτο του Μάικλ Τζάκσον και του Πολ Μακ Κάρντνεϊ «The Girl is Mine», το οποίο αφιέρωσε, στην αγαπημένη του κόρη Χάρπερ, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία.

Το δεύτερο τραγούδι ήταν το «Something About The Way You Look Tonight» του Ελτον Τζον με τον οποίο οι Μπέκαμ διατηρούν στενές φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια. Οπως είπε μάλιστα ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο διάσημος καλλιτέχνης επρόκειτο να τραγουδήσει στον γάμο του αλλά η εμφάνισή του ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή για λόγους υγείας. Αυτό που είχαν σχεδιάσει τότε όμως έγινε λίγα χρόνια αργότερα, στη βάφτιση των παιδιών του διάσημου ζευγαριού.