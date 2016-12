Ένα βήμα πριν το διαζύγιο η Κιμ Καρντάσιαν;

Το αμερικανικό UsWeekly μεταδίδει ότι η 36χρονη τηλεπερσόνα ζήτησε από τον Κάνιε Γουέστ να κάνουν ένα «διάλειμμα» μετά από την νοσηλεία του και πλέον το ζευγάρι ζει σε διαφορετικά σπίτια. «Είναι δυσαρεστημένη από την οικογενειακή της ζωή» δήλωσε στο αμερικανικό μέσο πηγή κοντά στην οικογένεια.

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρουν πηγές, πίκρανε ιδιαίτερα τον Ουέστ που υπέστη σοβαρό ψυχωτικό επεισόδιο πριν από λίγο καιρό.

Παρόλα αυτά, πηγή από το Ε! δήλωσε ότι η Κιμ αγαπάει τον σύζυγό της και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον βοηθήσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του.

«Δεν τον αφήνει. Τον αγαπάει» δήλωσε η ίδια πηγή στο κανάλι Ε!, το ίδιο που μεταδίδει το ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians».