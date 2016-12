ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

Για πρώτη φορά πατέρας o Τζόναθαν Ρις Μάγιερς

Ο ταλαντούχος Ιρλανδός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον κινηματογράφο («Bend It Like Beckham», «Match Point», «Mission: Impossible III», «From Paris with Love» κ.α) καθώς και από τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει («The Tudors», «Dracula» ) και η αρραβωνιαστικιά του Μάρα Λέιν περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

