«Γύρω στα επτά ήμουν πεπεισμένη ότι το σπίτι καιγόταν. Το ένιωθα. Δεν ήταν παραίσθηση, αλλά ένα σφίξιμο στο στήθος, ένα συναίσθημα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω, σαν να έσβηνε ο κόσμος.

Υπήρχαν τέτοια επεισόδια, ενώ το άγχος μου ήταν μόνιμο» αποκαλύπτει η νεαρή ηθοποιός.

Η Στόουν καταπολέμησε τις κρίσεις της αρχίζοντας να παίζει στο θέατρο από μικρή, ενώ έγραψε και το βιβλίο «I am bigger than my anxiety».