Μισέλ Ομπάμα: Δες την για πρώτη φορά με τα φυσικά της μαλλιά [photos]

Το πιο viral τουίτ αυτή τη στιγμή είναι η φωτογραφία της Μισέλ Ομπάμα που απεικονίζεται με τα φυσικά σγουρά μαλλιά της τραβηγμένα πίσω με ένα γκρι με λευκά λεπτά πουά μαντήλι. Ο λόγος φυσικά είναι επειδή η πρώην Πρώτη Κυρία εμφανιζόταν πάντα περιποιημένη και με τα φυσικά της μαλλιά ισιωμένα, ενώ ο προσωπικός της κομμωτής Τζόνι Ράιτ είχε δηλώσει το 2014 ότι δεν φορά ποτέ τρέσες, μόνο τα φυσικά της μαλλιά. Δες τη φωτογραφία:

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB