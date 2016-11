Οικογένεια Καρντάσιαν: Έχει πέσει πάνω τους κατάρα; [photos]

Αυτήν την περίοδο ο Κάνιε Γουέστ, σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική με χειροπέδες μετά από ψυχωσικό επεισόδιο που υπέστη, ενώ στο παρελθόν ο Λαμάρ Οντόμ, σύζυγος της Κλόε Καρντάσιαν, ήταν σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός μετά από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών σε οίκο ανοχής.

Η πρώτη οικογένεια που έβγαλε τη ζωή της στο... κλαρί και την έκανε τηλεριάλιτι με το «Keeping up with the Kardashians», έχει ήδη στο ενεργητικό της άπειρα διαζύγια με αποκορύφωμα αυτό της Κρις και του Μπρους Τζένερ, ύστερα από 22 χρόνια έγγαμου βίου, ενώ δεν είναι λίγα και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα μέλη της.