Όπως ανακοινώθηκε ο Τσάρλι Μέρφι έφυγε σε ηλικία 57 ετών κι ενώ έδινε μάχη με τη λευχαιμία.

Ο Μέρφι πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Προφητική ήταν μάλιστα η τελευταία του ανάρτηση στο Twitter. Λίγες ώρες πριν αποδημήσει εις Κύριον ο ίδιος έγραψε:

«One to Sleep On: Release the past to rest as deeply as possible» («Τροφή για σκέψη: Απελευθερώσου από το παρελθόν για να αναπαυθείς όσο πιο βαθιά γίνεται»).