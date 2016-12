Σάρα Μισέλ Γκέλαρ: Η απίστετη γκάφα με τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ

"Do you really want to hurt me? I guess you do 2016 #ripboygeorge" τιτίβισε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ ανήμερα Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας στίχους από τραγούδι των Culture Club, θεωρώντας ότι εκείνος που πέθανε ήταν ο frontman του συγκροτήματος, Boy George.

Προφανώς όλοι έσπευσαν αν τη διορθώσουν και εκείνη έσβησε την ανάρτηση ενώ πόσταρε ακόμη μερικές παραδεχόμενη το λάθος της και ζητώντας συγνώμη.

"Για την ιστορία, ξέρω πολύ καλά τη διαφορά ανάμεσα στον Boy George και τον Τζορτζ Μάικλ. Προφανώς παράκουσα", γράφει μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός ενώ το σίγουρο είναι ότι πριν ξανασχολιάσει δημοσίως το ο,τιδήποτε, θα τσεκάρει 10 φορές!! !