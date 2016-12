Στη Disneyland γενέθλια και επανασύνδεση για την Καρντάσιαν

Μαζί με τον πατέρα, Σκοτ Ντίσικτ, την κόρη τους Πενέλοπε και την γιαγιά Κρίς πέρασαν την "εορταστική" ημέρα των παιδιών στο "πιο χαρούμενο μέρος της γης" όπως αποκαλείται συχνά η Disneyland. Μάλιστα τα δυο αγόρια έχουν γεννηθεί την ίδια ημέρα, στις 14 Δεκεμβρίου, με διαφορά πέντε χρόνων.

Η μικροκαμωμένη σταρ του τηλεριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» η οποία συνήθως διατηρεί χαμηλούς τόνους σε σχέση με τις διάσημες αδελφές της και ο σύντροφός της είχαν αποφασίσει πριν ενάμισι χρόνο να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους όμως οι σχέσεις τους παρέμειναν άριστες για χάρη των παιδιών τους.

Τον τελευταίο καιρό λέγεται ότι το ζευγάρι έχει επανασυνδεθεί ενώ δεν λείπουν οι κοινές εμφανίσεις και οι αναρτήσεις στα social media