Σύλληψη ΛαΜπεφ στη Νέα Υόρκη

Σε διαμαρτυρία διαρκείας στη Νέα Υόρκη, έξω από το Museum Of Moving Image με την εγκατάσταση «He will not devide us», ξεκάθαρα εναντίον της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη την Τετάρτη από την αστυνομία κατηγορούμενος για επίθεση και παρενόχληση.

ΕΘΝΟΣ

9:59,