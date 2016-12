Τα συρτάρια του κρύβουν θησαυρούς

Οπως αποκαλύφθηκε μάλιστα, στα συρτάρια του βρίσκονται τρεις ολόκληροι δίσκοι με ακυκλοφόρητα τραγούδια που πιθανότατα να μην ακουστούν ποτέ.

Την αποκάλυψη έκανε ο σύντροφος του τραγουδιστή, Fadi Fawaz, o άνθρωπος που τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Ο Fawaz ανάρτησε στο Twitter τους στίχους ενός ακυκλοφόρητου τραγουδιού με τίτλο «That Kind of Love», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Trojan Souls». «Tώρα ο καθένας πρέπει να το ξεπεράσει, το ξέρω, αλλά αυτό το άδειο σπίτι μοιάζει να γίνεται όλο και πιο κρύο...» λέει ένας στίχος του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Ενας ακόμη δίσκος του δημοφιλούς καλλιτέχνη που έμεινε στο συρτάρι είναι το «White Light», το οποίο επρόκειτο να κυκλοφορήσει μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Υπάρχει κι ένα τρίτο άλμπουμ, το οποίο είναι χορευτικό, γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 αλλά δεν κυκλοφόρησε εξαιτίας της διαμάχης που υπήρχε, εκείνη την εποχή, ανάμεσα στον Τζορτζ Μάικλ και στη δισκογραφική εταιρεία Sony.

Στο μεταξύ ετοιμάζονται πυρετωδώς οι δύο τελετές, μία δημόσια και μία δεύτερη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, που θα γίνουν για τον αποχαιρετισμό του διάσημου τραγουδιστή. Στην ανοιχτή αποχαιρετιστήρια τελετή, για την οποία δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες, λέγεται πως θα τραγουδήσουν πολλοί διάσημοι φίλοι του Τζορτζ Μάικλ, με πρώτο τον Ελτον Τζον, ο οποίος, σε πρόσφατη συναυλία του στο Λας Βέγκας, ξέσπασε σε λυγμούς τη στιγμή που ερμήνευε το ντουέτο «Don't Let The Sun Go Down On Me» που είχαν μοιραστεί στο παρελθόν οι δυο τους.

Αναστασία Κουκά