ΕΜΕΙΝΕ ΑΦΩΝΟΣ!

The Voice: Άναυδος ο Σάκης Ρουβάς όταν είδε ποια τραγουδούσε [vds]

Στο χθεσινό The Voice οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν μια θέση στα battles του παιχνιδιού. Ανάμεσά τους και μια 17χρονη μαθήτρια, η Μαριάννα Δέδε, η οποία ερμήνευσε το “Shake it off” και κατάφερε να κερδίσει μια θέση στα battles του The Voice.

