Το «μαύρο» τιτίβισμα του Τσάρλι Σιν για τον Τραμπ

Την αρχή έκανε ο Τσάρλι Σιν, που με ένα «τιτίβισμά» του στο Twitter ζήτησε από τον Θεό ο επόμενος που θα πεθάνει να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αγαπημένε μου Θεέ, να είναι ο επόμενος ο Τραμπ, σε παρακαλώ», «τιτίβισε» ο ηθοποιός σχολιάζοντας το θάνατο της Κάρι Φίσερ και της μητέρας της Ντέμπι Ρέινολντς.

Dear God;



Trump next, please!

🖕🏾