Τραγική εμφάνιση της Mariah Carey στο πάρτι στην Times Square [photos & vid]

Η σούπερ σταρ έκανε μία καταστροφική εμφάνιση, επικαλούμενη τεχνικά προβλήματα και δεν κατάφερε να πει σχεδόν ούτε ένα στίχο από το τραγούδι της.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, που μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση από τις τηλεοράσεις, η Carey παραπονέθηκε ότι δεν μπορούσε να ακούσει καλά το πλει μπακ, τα παράτησε και είπε στους 1 εκατομμύριο νεοϋορκέζους που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία: «Λοιπόν, ευτυχισμένη η νέα χρονιά».

Καθώς το πλει μπακ συνέχιζε να παίζει ενώ εκείνη δεν τραγουδούσε, φώναξε: «Δεν μπορούμε να ακούσουμε...χάνουμε τα φωνητικά αλλά τι να κάνουμε. Θα πω στο κοινό να τραγουδήσει, εντάξει;» και πρόσθεσε: «ήθελα κι εγώ να κάνω διακοπές, δεν μπορώ;».

Επιχείρησε να τα «μπαλώσει» εστιάζοντας στο χορευτικό, αλλά και πάλι είχε προβλήματα, τα οποία γιγαντώθηκαν με το επόμενο τραγούδι που προσπάθησε να ερμηνεύσει. Επικαλούμενη και πάλι τεχνικά προβλήματα, τελικά σταμάτησε να τραγουδάει, δήλωσε «δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση» και έφυγε από τη σκηνή.

Η τραγική εμφάνισή της σχολιάστηκε με καυστικό τρόπο στα social media, με κάποιους να κάνουν λόγο για «το τελευταίο θύμα του 2016».

Even Milli Vanilli is embarrassed by Mariah Carey's debacle. pic.twitter.com/8179cHu7jA