Τζάκι Κρουζ: Εκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία Σίλια Κριθαριώτη [photos]

Πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για την όγδοη ταινία της σειράς «Fast and furious» και στο κόκκινο χαλί έδωσαν το παρόν οι συντελεστές της ταινίας αλλά και πολλοί ακόμα διάσημοι ανάμεσά τους και η Τζάκι Κρουζ, γνωστή από τη σειρά «Orange is the new black». Η 30χρονη ηθοποιός έλαμψε με μια δημιουργία Celia Kritharioti Haute Couture.

Πρόκειται για ένα μίνι ασημί πλεχτό φόρεμα με μακρύ μανίκι, κλειστό ως το λαιμό που όμως άφηνε ακάλυπτη όλη την πλάτη. Το είχε συνδυάσει με μαύρες, πάνω από το γόνατο μπότες και χωρίς άλλα αξεσουάρ που θα «βάραιναν» το σύνολο. Δες τις φωτογραφίες.