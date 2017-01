Η Τζένιφερ Γκρέι ήταν μία από τις πολλές διάσημες που πήραν μέρος στο Women's March, την Κυριακή, στο Λος Άντζελες, διαδηλώνοντας ενάντια στη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Παραφράζοντας μια έκφραση απόλυτα συνυφασμένη μαζί της από την τελευταία σκηνή του έργου όπου ο Πάτρικ Σουέιζι την παίρνει από το τραπέζει των γονιών της λέγοντας "Νobody puts Baby in the corner", η Γκρέι φόρεσε ένα T Shirt με το λογότυπο "Nobody puts Pussy in the corner" (κανείς δεν βάζει το αιδοίο σε δεύτερη μοίρα, σε ελεύθερη μετάφραση) και "ξεσάλωσε" για τον στόχο της.