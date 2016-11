Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη μίμηση-παρωδία της Τζίτζι Χαντίντ ως Μελάνια Τραμπ, η νεαρή καλλονή αναγκάστηκε να απολογηθεί δημόσια και επέλεξε να το κάνει με ιδιόχειρη επιστολή που ανάρτησε στο Twitter της.

Αρχικά ιδού ο μονόλογος που ξεσήκωσε τα πλήθη. Η Τζίτζι ως Μελάνια.

Gigi Hadid doing an impression of Melania Trump while hosting the American Music Awards. #AMAs pic.twitter.com/kN1e5RbmQt