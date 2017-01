Τζούλια Ρόμπερτς, Ντε Νίρο και Μπεν Άφλεκ υποψήφιοι για... «χρυσά βατόμουρα»

Ανάμεσά τους, είναι η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μπεν Άφλεκ, για τις ερμηνείες τους σε ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους και δεν ενθουσίασαν.

Τις υποψηφιότητες «σάρωσε» η ταινία «Zoolander 2», που σατιρίζει τη βιομηχανία της μόδας και θα είναι υποψήφια για οκτώ βραβεία, μεταξύ αυτών για τη χειρότερη σκηνοθεσία, τον χειρότερο ηθοποιό (Μπεν Στίλερ), αλλά και τις χειρότερες ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών Όουεν Γουίλσον και Γουίλ Φάρελ.

Υποψήφιος για «χρυσό βατόμουρο» είναι ο Μπεν Άφλεκ για την ερμηνεία του στην ταινία «Batman v Superman: Η αυγή της Δικαιοσύνης», που διεκδικεί επίσης τα βραβεία της χειρότερης ταινίας, του χειρότερου σίκουελ και του χειρότερου σεναρίου. Το κοινό, ωστόσο, φαίνεται πως ενθουσιάστηκε για την παραγωγή, που μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει κέρδη ύψους 873 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Βραβείο χειρότερης ταινίας διεκδικούν επίσης: η κωμωδία «Dirty Grandpa» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η ταινία δράσης «Ημέρα Ανεξαρτησίας 2» με τους Λίαμ Χεμσγουόρθ και Τζεφ Γκολντμπλουμ. Επίσης, η περιπέτεια φαντασίας «Gods of Egypt» και το ντοκιμαντέρ «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party».

Η Τζούλια Ρόμπερτς προτάθηκε για το «χρυσό βατόμουρο» χειρότερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ρομαντική κωμωδία «Γιορτή της Μητέρας».

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 25η Φεβρουαρίου, πριν από την απονομή των φετινών βραβείων Όσκαρ.