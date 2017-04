Μετά τον Zayn Malik και το ιδιαίτερα επιτυχημένο σόλο δισκογραφικό του ξεκίνημα άλλο ένα αγόρι του δημοφιλούς συγκροτήματος τάραξε πρόσφατα τα νερά της παγκόσμιας μουσικής.

Ο λόγος για τον Harry Styles το καινούργιο τραγούδι του οποίου με τίτλο «Sing of the Times» βρίσκεται στην κορυφή των τσαρτ για 13 συνεχείς εβδομάδες εκθρονίζοντας το «Shape of You» του Εντ Σίραν.

Ολοκληρωμένο το νέο άλμπουμ του Zayan Malik θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.