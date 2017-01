Με την Demy στη Eurovision

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Demy σε σύνθεση Δημήτρη Κοντόπουλου και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού. Τρία τραγούδια ερμηνευμένα από τη δημοφιλή ερμηνεύτρια θα τεθούν στην κρίση του κοινού σε μία ειδική βραδιά ελληνικού τελικού που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

Το τραγούδι που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα είναι η ελληνική συμμετοχή στον φετινό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Υπενθυμίζεται πως Δημήτρης Κοντόπουλος και Φωκάς Ευαγγελινός με το τραγούδι «Υou are the only one» που ερμήνευσε ο Σεργκέι Λαζάρεφ χάρισαν πέρσι την τρίτη θέση στη Ρωσία στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.