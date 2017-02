Ο Μπομπ Ντίλαν τραγουδά Σινάτρα και Μπίλι Χόλιντεϊ

Ο λόγος για τον Μπομπ Ντίλαν ο οποίος ανακοίνωσε πως στις 31 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, το οποίο μάλιστα θα είναι τριπλό εξ ου και ο τίτλος του θα είναι «Triplicate».

H νέα αυτή δισκογραφική δουλειά που θρυλικού τραγουδοποιού αποτελεί στην ουσία τη συνέχεια των δύο προηγούμενων δίσκων του καθώς και αυτή θα περιλαμβάνει τις προσεγγίσεις του σε κλασικά αμερικανικά τραγούδια που έχουν σφραγιστεί από τις ερμηνείες κορυφαίων ερμηνευτών μεταξύ των οποίων ο Φρανκ Σινάτρα, η Μπίλι Χόλιντεϊ, η Ελα Φιτζέραλντ κ.ά.

Η τριπλή αυτή κυκλοφορία θα περιλαμβάνει 30 συνολικά κομμάτια ενώ κάθε ένα από τα τρία άλμπουμ της θα αποτελεί και μία ξεχωριστή θεματική ενότητα.

Το πρώτο άλμπουμ θα έχει τίτλο «Til The Sun Goes Down» και θα περιλαμβάνει κομμάτια που αναφέρονται στις συννεφιασμένες μέρες της ζωής, στη μνήμη και στο παρελθόν.

Ανάμεσα στα δέκα τραγούδια αυτού του δίσκου θα συμπεριλαμβάνονται και το «September of My Years» του Σινάτρα, το «Once Upon A Time» των Cy Coleman και Carolyn Leigh και το «My One And Only Love» των Guy Wood και Robert Mellin.

Ο δεύτερος δίσκος, με τίτλο «Devil Dolls», είναι αφιερωμένος στον έρωτα που μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια αλλά και να σε κάνει δυστυχισμένο. Τέτοια τραγούδια είναι το υπέροχο «As Time Goes By» που πρωτακούστηκε στην κλασική ταινία «Καζαμπλάνκα» αλλά και τα «The Best Is Yet to Come» και «Here's That Rainy Day» που έχουν ερμηνεύσει τόσο ο Φρανκ Σινάτρα όσο και ο Τόνι Μπένετ.Η νέα μουσική τριλογία του Μπομπ Ντίλαν ολοκληρώνεται με τον δίσκο «Comin' Home Late» και είναι αφιερωμένος θεματικά στην αξία του έρωτα ως βασικού νοήματος της ζωής.

Ο Σινάτρα δηλώνει το δυναμικό «παρών» και σε αυτή την ενότητα με το εξαίσιο «Day in Day Out», ενώ το φινάλε γίνεται με το κλασικό «Why I Was Born» που το έχουν ερμηνεύσει κατά καιρούς πολλοί σημαντικοί τραγουδιστές.

Με την επιμονή που έχει επιδείξει την τελευταία πενταετία να επαναφέρει στο προσκήνιο αγαπημένα τραγούδια του παρελθόντος, μέσα από μια νέα δική του οπτική, ο Μπομπ Ντίλαν εκφράζει αφενός μεν τη μεγάλη αγάπη του για την κλασική αμερικανική μουσική, που γράφτηκε πριν αλλά και λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αφετέρου δε την επιθυμία του να πειραματιστεί, να παίξει, να μπει στον ρόλο ενός dj που επιλέγει για τους ακροατές του τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ και αποτελούν σήμα κατατεθέν τόσο για τον ίδιο όσο και για την ιστορία της μουσικής.

Αναστασία Κουκά