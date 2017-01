"Τραγουδάμε για τα κατεστραμμένα όνειρα"

Μία τέτοια κομβική στιγμή αποτελεί για τους U2 η κυκλοφορία του θρυλικού άλμπουμ «The Joshua Tree» το οποίο στην ουσία τούς ανήγαγε αυτόματα σε ροκ σταρ παγκόσμιου βεληνεκούς. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων απ' αυτήν τη σημαντική δισκογραφική κυκλοφορία το δημοφιλές συγκρότημα αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία σε Αμερική αλλά και Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 25 συνολικά συναυλίες. Ανάμεσά τους και «σταθμοί» σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο (8/7), το Βερολίνο (12/7), η Ρώμη (15/7), η Βαρκελώνη (17 Ιουλίου), το Δουβλίνο (22/7), το Παρίσι (25/7), το Αμστερνταμ (29/7) . Στην περιοδεία δεν έχει συμπεριληφθεί η Ελλάδα, ωστόσο είναι πιθανόν να προστεθούν και νέες ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα των συναυλιών αυτών θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο συγκεκριμένο άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει κάποια από τα πλέον διαχρονικά τραγούδια του συγκροτήματος όπως τα «Where The Streets Have No Name» και «With or Without You». Μπορεί μέχρι το 1987 οι U2 να είχαν βγάλει τέσσερα άλμπουμ και να έδιναν πολλές συναυλίες, ωστόσο δεν είχαν ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Αυτό ήρθε να το αλλάξει ριζικά η κυκλοφορία του «The Joshua Tree» το οποίο πούλησε 25 εκατομμύρια αντίτυπα και έκανε τους U2 ένα από τα κορυφαία ονόματα της ροκ σκηνής.

Επιρροές

Ηταν πράγματι ένας εξαιρετικός δίσκος με τη μουσική του να διαθέτει τόσο αμερικανικές όσο και ιρλανδικές επιρροές και τους στίχους του να μιλούν για φλέγοντα πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Ο Μπόνο εξήγησε πώς πήραν την απόφαση να κάνουν μια περιοδεία βασισμένη σε μια συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά: «Προσφάτως ξανάκουσα το ''The Joshua Tree'' μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Είναι σχεδόν μια όπερα. Πολλά συναισθήματα που μοιάζουν περιέργως σημερινά, αγάπη, απώλεια, κατεστραμμένα όνειρα, αναζήτηση λήθης, πόλωση... όλα τα σημαντικά» σημειώνει ο ίδιος με νόημα και προσθέτει: «Εχω τραγουδήσει πολλές φορές κάποια από αυτά τα κομμάτια αλλά ποτέ όλα μαζί. Θέλω πολύ να το κάνω αυτό αν το κοινό μας είναι τόσο ενθουσιασμένο μ' αυτή την ιδέα όσο είμαστε εμείς... θα είναι υπέροχες βραδιές». Η αλήθεια είναι πως όσο πολυτραγουδισμένα είναι κάποια από τα κομμάτια αυτού του δίσκου υπάρχουν ορισμένα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ μέχρι σήμερα ζωντανά στη σκηνή.Οπως, για παράδειγμα, το «Red Hill Mining Town» το οποίο θα ακουστεί, για πρώτη φορά, σε συναυλία του συγκροτήματα 30 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του!

«Φαίνεται πως έχουμε κάνει έναν ολόκληρο κύκλο από τότε που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια. Για να γιορτάσουμε το άλμπουμ, του οποίου τα τραγούδια μοιάζουν τόσο επίκαιρα και προφητικά σήμερα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις συναυλίες γιατί νιώθουμε πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Το περιμένουμε με ανυπομονησία», εξηγεί ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, The Edge. Εκτός από την περιοδεία, ετοιμάζουν και νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΑ