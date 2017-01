43 και λίγους έβαλε ο Κάρι [vid]

Μια ακόμα παράσταση από τον Στέφεν Κάρι που σταμάτησε στους 43 πόντους απέναντι στους Κλίπερς, οδηγώντας τους Γουόριορς στην εμφατική νίκη με 144-98.

Ο Κάρι είχε 9/15 τρίποντα εννέα ριμπάουντ, έξι ασίστ και ένα buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αυτό ήταν το 18ο παιχνίδι, στις τρεις τελευταίες σεζόν, που τελειώνει με περισσότερους από 40 πόντους.

