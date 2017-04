O Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου παίκτη της Ανατολής για τον μήνα Μάρτιο και έδειξε ότι ήταν σε μεγάλα κέφια.

Το «αστέρι» των Μπακς έπαιζε με τον κόσμο στις εξέδρες. Τους πέταξε με... βολέ μπαλάκι, αλλά και τα παπούτσια του.

Giannis receives his @NBA Eastern Conference Player of the Month Award, acknowledges his teammates and looks forward to the playoffs!! pic.twitter.com/hSiHTraF6j