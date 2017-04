Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πανταχού παρών για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά κόντρα στους Σίξερς. Με ηγετικό τον «Greek Freak» οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στην Φιλαδέλφεια των Σίξερς με 90-82 και «κλείδωσαν» τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Δείτε στα παρακάτω βίντεο πώς ο Γιάννης έκανε... ό,τι ήθελε απέναντι στους γηπεδούχους προκαλώντας τους ένα σωρό προβλήματα σε άμυνα κι επίθεση.

Beware! The Greek Freak never stops the hustle 💪 #OwnTheFuture pic.twitter.com/uHN1vAvi4m