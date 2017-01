Μετά την ανακοίνωση των βασικών παιχτών στο All Star Game και τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο σε αυτό το ΝΒΑ έδωσε ένα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του διεθνή Έλληνα φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι διοργανωτές επέλεξαν αυτές που θεωρούν ότι είναι οι δέκα καλύτερες στιγμές του!

Eastern Conference #NBAAllStar starter @Giannis_An34's Top 10 Plays of the season for the @Bucks! pic.twitter.com/Dms3edn1j8