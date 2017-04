Μία ακόμα πρωτιά για τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην τεράστια καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ισπανός γκαρντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ευρωλίγκας που ξεπέρασε τους 4.000 πόντους στη διοργάνωση!

🏀🔝 Juan Carlos Navarro is the 1st Player in @EuroLeague history to reach 4.000 points. Congratulations, Captain!! 👏👏 #ForçaBarça! 🔵🔴 pic.twitter.com/hCQaFEMpMZ