Ιστορικής σημασίας ήταν το παιχνίδι των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Ντένβερ Νάγκετς, για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, καθώς ο ηγέτης των «κεραυνών» είναι ο παίκτης με τα περισσότερα triple double σε μία σεζόν, στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τον μεγάλο Όσκαρ Ρόμπερτσον!

#Hist0ry Made!@russwest44 secures his 42nd triple-double to pass Oscar Robertson for the most in a single season! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/Mlo1gwqulV