Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μυθική δήλωση για τις ψήφους του All Star Game (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... τρελαίνει κόσμο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς είναι τρίτος σε ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια, όσον αφορά το All Star Game, πίσω από Λεμπρόν Τζέιμς και Κάιρι Ίρβινγκ.

Μάλιστα, θα μπορούσε να ήταν σε ακόμα καλύτερη μοίρα, παίρνοντας ακόμα περισσότερες ψήφους. Και σε αυτό έδωσε εξήγηση ο ίδιος ο άσος των Μπακς, μέσα από μια σύντομη δήλωσή του.

«Φανταστείτε πόσες ψήφοι δεν μέτρησαν... Αν όλοι είχαν γράψει σωστά το όνομά μου θα είχα ένα εκατομμύριο ψήφους», ήταν τα λόγια του «Greek Freak», με αρκετή δόση χιούμορ!

Giannis Antetokounmpo on all-star votes: "imagine how many votes didn't count... if they could spell my name I would have a million votes" 😲