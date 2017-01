Ο Ελληνας φόργουορντ είναι ο πρώτος παίκτης των Μπακς- και μάλιστα στην αρχική πεντάδα της Ανατολής- που συμμετέχει στο All Star Game από το 2004.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δημιούργησαν ένα τρομερό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον και ο....Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Congratulations on being selected the first Bucks All-Star since 2004 @Giannis_An34!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/laTOhse665