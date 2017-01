Ο air... Γιάννης σπάει τα κοντέρ και το NBA παραμιλά

Κάθε του ματς μοιάζει με παράσταση, που συχνά μετατρέπεται σε προσωπικό σόου, που σχεδόν πάντα συνοδεύεται από επιφωνήματα θαυμασμού, εκδηλώσεις λατρείας και αναγνώρισης του σπάνιου ταλέντου του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το Ελληνόπουλο από τη Νιγηρία, που αποτελεί πόλο έλξης για τους φιλάθλους των Μιλγουόκι Μπακς, δεν αποτελεί απλώς έναν παίχτη των «ελαφιών», αλλά είναι εκείνος που έχει μαγέψει σχεδόν τους πάντες στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, που για χάρη του η ομάδα του έχει ενεργοποιήσει όλο τον κόσμο προκειμένου ο 22χρονος σούπερ σταρ να συμμετάσχει στο All Star Game που θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη.

Η ψήφος μας μετράει!



Οι Μπακς ξεκίνησαν την καμπάνια τους με ένα καταπληκτικό βίντεο, το οποίο έχει μότο «Δεν έχει σημασία πώς το προφέρεις, Γιάννης Αντετοκούνμπο σημαίνει All Star», καλώντας τον κόσμο να στείλει τον «Greek Freak» στο All Star Game, συμπεριλαμβάνοντάς τον στην ομάδα της Ανατολής. Η ομάδα του Μιλγουόκι, η οποία στο πρόσωπο του 22χρονου Ελληνα μπασκετμπολίστα βλέπει το επόμενο μεγάλο της αστέρι και έχει να... στείλει παίχτη της σε All Star Game εδώ και δεκατρία χρόνια, όταν τη σεζόν 2003-2004 είχε συμπεριληφθεί στην ομάδα της Ανατολής ο πρώην παίχτης τους, Μάικλ Ρεντ, «συνέλαβε» την ιδέα της τιτλοφόρησης του βίντεο από την αδυναμία δημοσιογράφων να προφέρουν το επώνυμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η... κάλπη άνοιξε και οι τρόποι για να δώσετε την κορυφαία «ασίστ» στον «Giannis», ώστε να βρεθεί στις 19/2 στη Νέα Ορλεάνη, πολλοί και απλοί. Γράφοντας -μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, όταν και κλείνουν οι... κάλπες και έχοντας τη δυνατότητα να ψηφίζετε ακόμα και μία φορά ημερησίως- το πλήρες ονοματεπώνυμό του στα Αγγλικά στο προφίλ σας στο Facebook ή το Τwitter βάζοντας δίπλα το hashtag #NBAVOTE (π.χ. Giannis Antetokounmpo #NBA Vote). Και η... γνώμη μας μετράει, καθώς στην ψηφοφορία οι επιλογές του κοινού θα συνυπολογιστούν κατά 50% στην τελική καταμέτρηση, ενώ από 25% θα μετρήσουν οι επιλογές των παιχτών και άλλο 25% των εκπροσώπων των media. Οσο για τους προπονητές, θα ψηφίσουν για τους 7 αναπληρωματικούς.

Οι αναλυτές τού nba.com, πάντως, έχουν ψηφίσει σχεδόν «μονοκούκι» τον Ελληνα σταρ. Από τους δέκα «ειδικούς», οι εννέα τον έχουν συμπεριλάβει στην αρχική πεντάδα της ομάδας της Ανατολής. Ολοι, ωστόσο, υποκλίνονται στο ταλέντο και στα ηγετικά χαρακτηριστικά που έχει αναπτύξει ο άσος των Μπακς. Μάλιστα, οι φετινές επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμποτη είναι, βάσει της στατιστικής αξιολόγησης, οι κορυφαίες την τελευταία τριακονταετία για μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ που δεν ξεπερνά τα 22 έτη!

Οταν, τον Ιούνιο του 2013 Ελληνας μπασκετμπολίστας επελέγη στο Νο15 των ντραφτ από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Τζον Χάμοντ, διέκρινε τον θησαυρό που έκρυβε ο 18,5 ετών τότε «άγουρος» μπασκετμπολίστας, «χρυσάφι» που είχαν μες στα πόδια τους οι κορυφαίοι ελληνικοί σύλλογοι, αλλά προφανώς το πέρασαν για... φο μπιζού.

Τότε, λοιπόν, ο Τζον Χάμοντ είχε εκφράσει την εκτίμησή του ότι «ο Αντετοκούνμπο διαθέτει το ταλέντο για να γίνει All Star». Κι έγινε τεράστιος στην ηλικία των 22 ετών, ηλικία που άλλοι θεωρούνται εξελίξιμοι παίχτες κι εκείνος είναι ήδη σταρ του ΝΒΑ και ηγέτης της ομάδας του, έχοντας στατιστικά που... ζαλίζουν, επιδόσεις που γράψουν ιστορία και συγκρίνονται με παίχτες-μύθους.

«Θαύμα της φύσης». Ο αθλητής που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων, που αποκαλείται «φαινόμενο» και «θαύμα της φύσης», που εγκωμιάζεται για τη σωματοδομή του, πρόσφατα, στη νίκη των Μπακς επί των Μπουλς στο Σικάγο, στην οποία είχε 35 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 7 τάπες και 3 κλεψίματα, έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής του ΝΒΑ με τέτοια στατιστικά μετά τον θρυλικό Τζούλιους Ερβινγκ, ο οποίος είχε πετύχει αυτές τις επιδόσεις αρκετά προ της... γέννησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο(!): την αγωνιστική περίοδο 1982-83!

Το Ελληνόπουλο, το οποίο έχει άνοιγμα χεριών κατά 10,1 εκατοστά μεγαλύτερο από το ύψος του (!), του οποίου το μήκος της παλάμης είναι 30,4 εκατοστά, ενώ του μέσου ανδρός είναι 18,7 εκατοστά, καταφανώς μεγαλύτερο, όπως είχε διαπιστώσει στη σχετική σύγκριση και ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ενώ ο αχίλλειος τένοντάς του είναι 34,2 εκατοστά, ήτοι διπλάσιος από αυτόν του μέσου ανδρός.

ΜΥΘΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με το νέο τετραετές συμβόλαιο ύψους 100 εκατ. ευρώ που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο, ο αστέρας των Μπακς έγινε όχι μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος Ελληνας αθλητής, αλλά και μέλος της δεκάδας των πιο καλοπληρωμένων αθλητών του ΝΒΑ.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ



Κάθε «χτύπημα» και μία νέα πρόκληση. Κάθε «εύγε» και μία επιπρόσθετη ανάληψη ευθύνης και ανταπόδοσης της ευγνωμοσύνης. Οταν ο «ρούκι» Γιάννης Αντετοκούνμπο άκουσε τον διάσημο φόργουορντ των Νικς, Καρμέλο Αντονι, να τον καλεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, γιατί, προφανώς έκρινε ότι το ΝΒΑ δεν ήταν για το... ύψος του Ελληνα μπασκετμπολίστα, ο «Κούνμπο» ανήγαγε την προσβλητική αυτή συμπεριφορά του Αμερικανού σταρ σε τεράστια πρόκληση: «Ο Καρμέλο Αντονι ήταν αυτός που με πλήγωσε περισσότερο. Ημουν ρούκι και το είδε στα μάτια μου πως ήμουν τρομαγμένος απέναντί του. Μου μίλησε άσχημα και αυτό με έκανε να βρω κίνητρο. Μου είπε να γυρίσω στην Ευρώπη, ενώ όταν ήμουν στον πάγκο φώναζε στον κόουτς Λάρι Ντρου ''βάλε μέσα τον μικρό''».

Τα λόγια αυτά ατσάλωσαν τον 22χρονο Ελληνα μπασκετμπολίστα, ο οποίος, αν στα πρώτα του βήματα στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ ήταν τρομαγμένος, τώρα, ύστερα από διαδρομή 3,5 σεζόν, έγινε γίνει... τρομακτικός, όπως ομολογούν άπαντες. Ο προπονητής των Πίστονς, Σταν Βαν Γκάντι, εκθείασε τα σωματικά προσόντα και τις μπασκετικές ικανότητές του, ενώ τον συνέκρινε με τον «βασιλιά» ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Επίσης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο «Greek Freak» θα βρίσκεται στο φετινό All Star Game: «Ο Αντετοκούνμπο είναι μοναδικός. Ενας παίχτης με αυτό το ύψος και τέτοια ικανότητα στον χειρισμό της μπάλας που μπορεί να φτάσει με λίγες ντρίμπλες έως το καλάθι είναι κάτι σπάνιο. Κι όλα αυτά με μόλις 7% των προσπαθειών του από την απαγορευμένη περιοχή. Μόνο τον ΛεΜπρόν έχω δει να το κάνει αυτό. Αν γίνει πιο συνεπής στο μακρινό σουτ, θα είναι τρομακτικός. Ελπίζω να έχω αποσυρθεί μέχρι τότε, γιατί ήδη αυτός ο τύπος είναι τρομακτικός».

«Πλησιάζει το τέλειο»

Την ίδια άποψη εξέφρασε και μία αυθεντία του μπάσκετ, ο Κόμπι Μπράιαντ: «Είναι φανταστικός παίχτης. Το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, είναι τρομακτικό. Μπορεί να γίνει ένας παίχτης-φαινόμενο». Επίσης, ο συντάκτης του «GivemeSport» Μαρκ Ντικς... τρόμαξε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Giannis δεν είναι ο τέλειος παίχτης, αλλά γρήγορα πλησιάζει σε αυτό. Το μέλλον είναι τρομακτικό, όπως και το παρόν».

Ο Κέβιν Ντουράντ, όταν τον πρωτοείδε ως αντίπαλο, ήθελε να τον πάρει μαζί του στον... πόλεμο: «Θα πήγαινα οποτεδήποτε στον πόλεμο μ' έναν τύπο σαν κι αυτόν».

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρόσφατα να τον κερδίζει και τους Μπακς υπερηφάνως στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Twitter να γράφουν «Ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου χθες το βράδυ δεν ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά ένας 21χρονος από την Ελλάδα», εγκωμίασε τον Ελληνα αστέρα: «Είναι πρόκληση να τον αντιμετωπίζεις, ειδικά στην άμυνα, γιατί παίζει σε διαφορετικές θέσεις. Δεν ματσάρεις συνέχεια μαζί του, γιατί παίζει στο ''1'', στο ''2'', στο ''3'' και στο ''4''. Θα πρέπει συνέχεια να τον προσέχεις.

Σίγουρα δεν είμαι τόσο ψηλός όσο εκείνος, ούτε έπαιζε πλέι μέικερ. Είναι ένα μοναδικό ταλέντο που έχουμε στο πρωτάθλημά μας και το Μιλγουόκι έχει έναν εξαιρετικό παίχτη».

Τούτο το ξέρει καλύτερα από τον καθένα ο προπονητής του στους Μπακς, Τζέισον Κιντ, ο οποίος προέβη στην εκτίμηση για τον αγαπημένο του παίχτη ότι «δεν υπάρχει ταβάνι. Ολα εξαρτώνται από εκείνον. Δεν έβαζες ταβάνι πάνω από τον Ντιρκ Νοβίτσκι όταν ήταν 19 ή 20 ετών. Είναι μέχρι όπου φτάσεις...». Στην κορυφή...

1ος στους Μπακς σε σκορ, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα και κοψίματα

2ος σε όλο το ΝΒΑ στο Player Efficiency Rating (σύστημα αξιολόγησης) με 28,8 μονάδες καθώς και σε συνεισφορά στην αμυντική λειτουργία μιας ομάδας

3ος στη συμβολή στη γενικότερη λειτουργία μιας ομάδας

5ος στα εύστοχα δίποντα

6ος σε κλεψίματα και κοψίματα

