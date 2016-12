Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «διέλυσε» και τους Μπουλς!

Με φοβερή άμυνα κι έναν ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο, το Μιλγουόκι κατατρόπωσε τους Μπουλς μέσα στο Σικάγο, με το εντυπωσιακό 95-69! Ο Ελληνας φόργουορντ είχε 22 πόντους (4/6 βολές, 6/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και κανένα λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Τα «ελάφια» κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με 30 πόντους διαφορά, ενώ «άνοιξαν» το προβάδισμά από την πρώτη περίοδο κιόλας, χάρη σε ένα σερί 17-0, με το οποίο ξέφυγαν με 37-15. Στη συνέχεια η διαφορά «σκαρφάλωσε» στο +27 λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και έφτασε μέχρι τους 30 όπως προείπαμε στο 44'.

