Ο Μπράιαντ Ντάνστον τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρωλίγκα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Αναντολού Εφές, φρόντισε να το επιβεβαιώνει στο παιχνίδι της ομάδας του με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκεί, όπου προσέφερε ένα από τα highlight της βραδιάς, χάρη σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμά του!

Απολαύστε...

Here comes the pain! Bryant Dunston drops the hammer in Istanbul. #7DAYSMagicMoment #EFSRMB pic.twitter.com/4mLsHDoPQq