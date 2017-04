Σκορπάνε τον... τρόμο Λεμπρόν και Ίρβινγκ! [pic]

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς όμως το δίδυμο ΛεΜπρόν-Ίρβινγκ τους «έσωσε».

Οι δύο άσοι των Καβαλίερς ήταν μία ομάδα από μόνοι τους καθώς συμμετείχαν στους 89 από τους συνολικά 109 πόντους της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 32 πόντους και 13 ασίστ, ενώ ο Κάιρι Ίρβινγκ είχε 23 πόντους και 6 ασίστ, πετυχαίνοντας έτσι την τρίτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία των πλέι οφ.

