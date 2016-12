Και με τη... βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ντόμινικ Ουότερς, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να ανακοοινώνουν την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Dominic Wayne Waters.

To who is who του Dominic Wayne Waters

Hμ. Γεν.: 28/09/1986

Τοπ. Γεν.: Oregon (USA)

Ύψος: 1.85