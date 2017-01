Στους Χιτ ο Οκάρο Ουάιτ! [pic]

Το περασμένο καλοκαίρι ο Οκάρο Ουάιτ ξεκαθάρισε ένα πράγμα προς κάθε ενδιαφερόμενο. Πως θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να βρει ένα συμβόλαιο στην αλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες μέρες μετά την «είσοδο» του 2017 ο αθλητικός φόργουορντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένοος!

Αυτό γιατί ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ, περνώντας με... επιτυχία την περίοδο «δοκιμής» στο NBDL, με τη φανέλα των Sioux Falls.

Sources: The Miami Heat have acquired a player exception to sign a player and are calling up forward Okaro White of Sioux Falls.