Οι Μπακς με τον εκπληκτικό Γιάνναρο έφυγαν με νίκη από το Τορόντο, κάνοντας το 1-0 στα play offs. Η ομάδα του Έλληνα σταρ ανέβασε βίντεο στα social με τα «όργια» του Αντετοκούνμπο.

Θυμίζουμε πως ο Γιάνναρος έκανε ρεκόρ καριέρας στα πλέι οφ με 28 πόντους.

The best as Giannis​ stormed back into the playoffs with 28 points, 8 boards, 3 assists, a block and the WIN over the Raptors​! #FearTheDeer pic.twitter.com/NB7WWF06iS